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Кислиця подякував представнику росії в ООН: той уперше сказав правду

Київ • УНН

 • 703290 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. На засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок постійний представник України Сергій Кислиця запропонував подякувати російському представнику, який, здається, вперше сказав правду, передає кореспондент УНН.

Кислиця подякував представнику росії в ООН: той уперше сказав правду

Цитата

"Хочу виступити у відповідь на лицемірні заяви представників путіна. Після того відео, яке ми подивилися, з приголомшливими кадрами з Бучі, Ірпеня, інших місць, напевно, цьому представнику варто поставити ті ж питання собі. Як росіяни стали вчиняти ті ж жорстокості, що і нацисти? Коли ви увійшли в смак таких же дій, як нацисти? Вбивати мирних громадян, намагатися змінити міжнародно визнані кордони, ставити завдання щодо "остаточного вирішення українського питання". Як Гітлер, який намагався вирішувати "єврейське питання", - заявив Кислиця.

Деталі

Постпред зазначив, що обурений цинізмом і брехнею свого російського візаві. Той стверджував, що цивільні об'єкти в Україні нібито не є мішенню для рашистських солдатів, і саме тому просування Збройних сил рф таке повільне.

Однак Кислиця спростував це твердження.

"Можу процитувати ваші власні слова, які ви вимовили вчора на пресконференції тут. Ви сказали, що мирних громадян вбиває ваша армія. Може просто показати кадри цієї пресконференції. Ви сказали: "Це війна, мирних громадян вбивають під час війни, це військові дії", - каже український дипломат.

Він нагадав про недавній авіаудар по дитячій лікарні в Миколаєві, і запитав, чи була вона військовою мішенню, а вбита в ній дитина - "українським націоналістом".

Цитата

"Єдина правда, яку ви вимовили, в тому що ви просуваєтеся не так, як планували, і єдина причина цьому - опір української армії і українського народу, а не ваше витончене військове планування", - заявив Кислиця.

"І останнє. Якщо і є за що дякувати представнику російської федерації - так це за те, що він визнав вчора на пресконференції, що Росія веде війну проти України. Ви вимовили слово "війна" кілька разів, ви не говорили слово "спецоперація". Я вважаю, це визнання має вплинути на оцінку ООН щодо того, що відбувається в центрі Європи. Може бути це був унікальний момент, коли нам потрібно було повірити в слова повністю акредитованого представника (рф) в ООН", - додав він.

Раніше

Як писав УНН, Президент України Володимир Зеленський у вівторок виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, де розповів про звірства росіян у Бучі та закликав ООН визначитися зі своїм шляхом та згадати про статут.

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