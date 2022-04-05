Кислица поблагодарил представителя россии в ООН: тот впервые сказал правду

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"Хочу выступить в ответ на лицемерные заявления представителей путина. После того видео, которое мы посмотрели, с потрясающими сознание кадрами из Бучи, Ирпеня, других мест, наверное, этому представителю стоит задать те же вопросы себе. Как россияне стали чинить те же жестокости, что и нацисты? Когда вы вошли во вкус таких же действий, как нацисты? Убивать мирных граждан, пытаться изменить международно признанные границы, ставить задачу по "окончательному решению украинского вопроса". Как Гитлер, который пытался решать "еврейский вопрос", - заявил Кислица.

Детали

Постпред отметил, что возмущен цинизмом и ложью своего российского визави. Тот утверждал, что гражданские объекты в Украине якобы не являются мишенью для рашистских солдат, и именно поэтому продвижение вооруженных сил рф такое медленное.

Однако Кислица опроверг это утверждение.

"Могу процитировать ваши собственные слова, которые вы произнесли вчера на пресс-конференции здесь. Вы сказали, что мирных граждан убивает ваша армия. Может просто показать кадры этой пресс-конференции. Вы сказали: "это война, мирных граждан убивают во время войны, это военные действия", - говорит украинский дипломат.

Он напомнил о недавнем авиаударе по детской больнице в Николаеве, и спросил, была ли она военной мишенью, а убитый в ней ребенок – "украинским националистом".

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"Единственная правда, которую вы произнесли, в том что вы продвигаетесь не так, как планировали, и единственная причина этому – сопротивление украинской армии и украинского народа, а не ваше изощренное военное планирование", - заявил Кислица.

"И последнее. Если и есть за что благодарить представителя российской федерации – так это за то, что он признал вчера на пресс-конференции, что россия ведет войну против Украины. Вы произнесли слово "война" несколько раз, вы не говорили слово "спецоперация". Я считаю, это признание должно оказать влияние на оценку ООН в отношении того, что происходит в центре Европы. Может быть это был уникальный момент, когда нам нужно было поверить в слова полностью аккредитованого представителя (рф) в ООН", - добавил он.

Ранее

Как писал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступил на заседании Совета Безопасности ООН, где рассказал о зверствах россиян в Буче и призвал ООН определиться со своим путем и вспомнить об уставе.