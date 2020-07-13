Кишкова паличка на столичних пляжах: воду сьогодні візьмуть на дослідження

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Сьогодні фахівці Держпродспоживслужби братимуть нові проби води на пляжах. Результати оголосять у четвер-п’ятницю, а до того часу слід утриматись від водних процедур. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

"Минулого тижня на всіх столичних пляжах були вивішені жовті прапори. Це означає, що купатися на них не рекомендовано. Але засмагати, відпочивати на пляжах можна. Чому склалася така ситуація? Через сильні дощі, що пройшли в Києві минулого тижня. У результаті взятих проб у воді виявили завищені показники вмісту кишкової палички", – проінформував Кличко.

Він зазначив, що зазвичай після сильних опадів у всіх водоймах подібні показники підвищуються, і на їх повернення до нормативних потрібно 3-4 дні.

"Нові проби води фахівці Держпродспоживслужби братимуть вже сьогодні. І в четвер-п’ятницю ми будемо готові повідомити всім, на яких пляжах купатися знову безпечно, а де поки слід утриматися від водних процедур. Тому, якщо хочеться на пляж, то поки тільки засмагати, милуватися красою Дніпра та грати у волейбол", – додав мер.

Він також зазначив, що зараз роблять оновлені пляжі з усім сервісом.

"Пляжний патруль слідкує за дотриманням правил. За тим, щоб відпочинок був безпечним", - сказав Кличко.

Нагадаємо, раніше на всіх пляжах Києва вивісили жовті прапори, що означає, що купання не рекомендоване, оскільки у воді виявили перевищений індекс лактопозитивної кишкової палички.

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