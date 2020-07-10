У КМДА не рекомендують купатися на всіх столичних пляжах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. На всіх пляжах Києва вивісили жовті прапори, що означає, що купання не рекомендоване, оскільки у воді виявили перевищений індекс лактопозитивної кишкової палички. Протягом трьох днів фахівці КП "Плесо" проведуть додаткові аналізи води. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"На всіх пляжах Києва – жовті прапори… Головне управління Держпродспоживслужби у місті Києві повідомило про результати санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень проб води у місцях масового відпочинку мешканців на водних об’єктах столиці, де виявлено відхилення від вимог. Зокрема, перевищено індекс лактопозитивної кишкової палички", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що цю ситуацію спричинили сильні дощі, які йшли останніми днями. Під час таких опадів у водоймах всього світу спостерігаються подібні показники води. На повернення показників до нормативних потрібно 3-4 дні, після чого обмеження буде знято.
"Директор з розвитку зон рекреації КП “Плесо” Костянтин Пігуля зазначив, що це не є забрудненням. Таким можна вважати лише потрапляння до води патогенних речовин (нафти, хімікатів тощо). Протягом 3-х днів фахівці КП "Плесо" проведуть додаткові аналізи води. Вже замовлено повторне хлорування водогінної системи пляжів", - повідомили у пресслужбі.
Повідомляється, що жовтий прапор означає "не рекомендуємо купатися", зелений – "купання дозволено", червоний – "купатись заборонено".
Нагадаємо, на понад 10 пляжах Києва виявили кишкову паличку.