У КМДА не рекомендують купатися на всіх столичних пляжах

"На всіх пляжах Києва – жовті прапори… Головне управління Держпродспоживслужби у місті Києві повідомило про результати санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень проб води у місцях масового відпочинку мешканців на водних об’єктах столиці, де виявлено відхилення від вимог. Зокрема, перевищено індекс лактопозитивної кишкової палички", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що цю ситуацію спричинили сильні дощі, які йшли останніми днями. Під час таких опадів у водоймах всього світу спостерігаються подібні показники води. На повернення показників до нормативних потрібно 3-4 дні, після чого обмеження буде знято.

"Директор з розвитку зон рекреації КП “Плесо” Костянтин Пігуля зазначив, що це не є забрудненням. Таким можна вважати лише потрапляння до води патогенних речовин (нафти, хімікатів тощо). Протягом 3-х днів фахівці КП "Плесо" проведуть додаткові аналізи води. Вже замовлено повторне хлорування водогінної системи пляжів", - повідомили у пресслужбі.

Повідомляється, що жовтий прапор означає "не рекомендуємо купатися", зелений – "купання дозволено", червоний – "купатись заборонено".

Нагадаємо, на понад 10 пляжах Києва виявили кишкову паличку.