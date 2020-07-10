В КГГА не рекомендуют купаться на всех столичных пляжах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. На всех пляжах Киева вывесили желтые флаги, что означает, что купание не рекомендуется, поскольку в воде обнаружили превышенный индекс лактопозитивной кишечной палочки. В течение трех дней специалисты КП "Плесо" проведут дополнительные анализы воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"На всех пляжах Киева - желтые флаги... Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве сообщило о результатах санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха жителей на водных объектах столицы, где выявлены отклонения от требований. В частности, превышен индекс лактопозитивной кишечной палочки", - говорится в сообщении.
Указано, что эту ситуацию вызвали сильные дожди, которые шли в последние дни. Во время таких осадков в водоемах всего мира наблюдаются подобные показатели воды. Возвращение показателей к нормативным нужно 3-4 дня, после чего ограничения будут сняты.
"Директор по развитию зон рекреации КП "Плесо" Константин Пигуля отметил, что это не является загрязнением. Таким можно считать лишь попадание в воду патогенных веществ (нефти, химикатов и т.д.). В течение 3-х дней специалисты КП "Плесо" проведут дополнительные анализы воды. Уже заказано повторное хлорирование водопроводной системы пляжей", - сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что желтый флаг означает "не рекомендуем купаться", зеленый - "купание разрешено", красный - "купаться запрещено".
Напомним, более чем на 10 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку.