На понад 10 пляжах Києва виявили кишкову паличку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Перевірка якості води на столичних пляжах показала невідповідність досліджених проб води санітарним вимогам. Про це повідомила пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, опублікувавши результати санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проб води в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах Києва, передає УНН.
"Досліджені проби води відкритих водойм станом на початок липня не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, є невідповідності за такими показниками:
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- перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина" та "Чорторий";
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- колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички): пляж "Тельбін";
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- наявність дрібних водоростей та запаху – пляж "Галерний";
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- водневий показник – пляжі "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка" та "Центральний";
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- біохімічна потреба в кисні (БПК5): пляжі "Венеція", "Дитячий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Троєщина", "Чорторий", "Вербний" та "Пуща-Водиця".
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Крім того, невідповідності виявлені й у досліджених пробах води з питних фонтанчиків, що функціонують на пляжах Києва:
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- загальне мікробне число: пляж "Вербний";
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- наявність загальних колі форм: пляжі "Вербний", "Передмістна Слобідка" та "Центральний";
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- загальне залізо: пляжі "Райдуга", "Центральний" та "Чорторий",
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- марганець: пляж "Центральний".
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Зазначено, що питні фонтанчики на пляжах "Галерний" та "Троєщина" відсутні.
Нагадаємо, у червні столичні пляжі відкрили для купання. До цього пляжі Києва були відкриті тільки як прибережні зони відпочинку. Купатися на них було заборонено.