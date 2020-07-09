На понад 10 пляжах Києва виявили кишкову паличку

"Досліджені проби води відкритих водойм станом на початок липня не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, є невідповідності за такими показниками:



перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина" та "Чорторий";



колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички): пляж "Тельбін";



наявність дрібних водоростей та запаху – пляж "Галерний";



водневий показник – пляжі "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка" та "Центральний";



біохімічна потреба в кисні (БПК5): пляжі "Венеція", "Дитячий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Троєщина", "Чорторий", "Вербний" та "Пуща-Водиця".



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Крім того, невідповідності виявлені й у досліджених пробах води з питних фонтанчиків, що функціонують на пляжах Києва:



загальне мікробне число: пляж "Вербний";



наявність загальних колі форм: пляжі "Вербний", "Передмістна Слобідка" та "Центральний";



загальне залізо: пляжі "Райдуга", "Центральний" та "Чорторий",



марганець: пляж "Центральний".



Зазначено, що питні фонтанчики на пляжах "Галерний" та "Троєщина" відсутні.

Нагадаємо, у червні столичні пляжі відкрили для купання. До цього пляжі Києва були відкриті тільки як прибережні зони відпочинку. Купатися на них було заборонено.