В Одесі рекомендували не купатися на міських пляжах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Населенню рекомендували не купатися на пляжах Одеси через те, що морська вода не відповідає гігієнічним вимогам. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Одеської міської ради.
Так, за інформацією ДУ "Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України", за результатами моніторингових лабораторних досліджень якості морської води в місцях масового відпочинку проби морської води, які відібрані 30 червня 2020 року, у визначених контрольних точках на пляжах Одеси за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідають гігієнічним вимогам.
"З метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує населенню тимчасово утриматись від морського водокористування на пляжах міста", - порадили у міськраді.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі вода на п’яти пляжах не відповідає нормативним вимогам.
Також раніше у Держпродспоживслужбі пояснили причину цвітіння води на узбережжі Одеси.