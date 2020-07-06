Морська вода на пляжах Одеси не відповідає гігієнічним вимогам

"За інформацією ДУ "Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України", за результатами моніторингових лабораторних досліджень якості морської води в місцях масового відпочинку проби морської води, які відібрані 30 червня 2020 року, у визначених контрольних точках на пляжах Одеси за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідають гігієнічним вимогам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі вода на п’яти пляжах не відповідає нормативним вимогам.