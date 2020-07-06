Морская вода на пляжах Одессы не соответствует гигиеническим требованиям
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Пробы морской воды, отобранные в определенных контрольных точках на пляжах Одессы по санитарно-микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.
"По информации ГУ "Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины", по результатам мониторинговых лабораторных исследований качества морской воды в местах массового отдыха пробы морской воды, отобранных 30 июня 2020 года, в определенных контрольных точках на пляжах Одессы по санитарно микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе вода на пяти пляжах не соответствует нормативным требованиям.