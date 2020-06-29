В Одесі вода на п’яти пляжах не відповідає нормативним вимогам
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. В Одесі на п'яти пляжах проби морської води не відповідали нормативним вимогам щодо санітарно-мікробіологічних показників. Про це інформує Одеський обласний лабораторний центр МОЗ за результатами аналізу проб морської води, взятих у період з 19 по 25 червня, передає УНН.
"В зонах рекреації морського водокористування на пляжах м. Одеси та на пляжах Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) на санітарно-мікробіологічні показники було досліджено 93 проби морської води, з них не відповідало нормативним вимогам –13 проб (пляжі м. Одеса, а саме: 13 ст. В. Фонтану, 16 ст. В. Фонтану, 10 ст. В.Фонтану, "Аркадія", "Дельфін")", - інформують у лабораторному центрі.
В той же час повідомляється, що на санітарно-хімічні показники було досліджено 9 проб – усі відповідали гігієнічним вимогам.
Як повідомляв УНН, раніше на одеський пляж "Дельфін" біля затонулого танкера Delfi обмежили доступ.