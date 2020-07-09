На более 10 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Проверка качества воды на столичных пляжах показала несоответствие исследованных проб воды санитарным требованиям. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве, опубликовав результаты санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах Киева, передает УНН.

"Исследованные пробы воды открытых водоемов по состоянию на начало июля не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений", - говорится в сообщении.

В частности, есть несоответствия по следующим показателям:

  • превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предмостная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Чорторий";
  • коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж "Тельбин";
  • наличие мелких водорослей и запаха - пляж "Галерный";
  • водородный показатель - пляжи "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предмостная Слободка" и "Центральный";
  • биохимическая потребность в кислороде (БПК5): пляжи "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Предмостная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Троещина", "Чорторий", "Вербный" и "Пуща-Водица".

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Кроме того, несоответствия выявлены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах Киева:

  • общее микробное число: пляж "Вербный";
  • наличие общих кругу форм: пляжи "Вербный", "Предмостная Слободка" и "Центральный";
  • общее железо: пляжи "Радуга", "Центральный" и "Чорторий",
  • марганец: пляж "Центральный".

Отмечено, что питьевые фонтанчики на пляжах "Галерный" и "Троещина" отсутствуют.

Напомним, в июне столичные пляжи открыли для купания. До этого пляжи Киева были открыты только как прибрежные зоны отдыха. Купаться на них было запрещено.

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