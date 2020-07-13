Кишечная палочка на столичных пляжах: воду сегодня возьмут на исследование

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 26083 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101284 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106169 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132974 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110437 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131059 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101999 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102577 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104418 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

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Кишечная палочка на столичных пляжах: воду сегодня возьмут на исследование

Кишечная палочка на столичных пляжах: воду сегодня возьмут на исследование

Киев  •  УНН

 • 14904 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Сегодня специалисты Госпродпотребслужбы будут брать новые пробы воды на пляжах. Результаты объявят в четверг-пятницу, а до этого времени следует воздержаться от водных процедур. Об этом сообщил киевский городской глава Виталий Кличко во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

"На прошлой неделе на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги. Это значит, что купаться на них не рекомендуется. Но загорать, отдыхать на пляжах нельзя. Почему сложилась такая ситуация? Из-за сильных дождей, которые прошли в Киеве на прошлой неделе. В результате взятых проб в воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки", - проинформировал Кличко.

Он отметил, что обычно после сильных осадков во всех водоемах подобные показатели повышаются, и на их возвращение к нормативным нужно 3-4 дня.

"Новые пробы воды специалисты Госпродпотребслужбы будут уже сегодня. И в четверг-пятницу мы будем готовы сообщить всем, на каких пляжах купаться снова безопасно, а где пока следует воздержаться от водных процедур. Поэтому, если хочется на пляж, то пока только загорать, любоваться красотой Днепра и играть в волейбол", - добавил мэр.

Он также отметил, что сейчас делают обновленные пляжи со всем сервисом.

"Пляжный патруль следит за соблюдением правил. За тем, чтобы отдых был безопасным", - сказал Кличко.

Напомним, ранее на всех пляжах Киева вывесили желтые флаги, что означает, что купание не рекомендуется, поскольку в воде обнаружили превышенный индекс лактопозитивной кишечной палочки.

Украинские Национальные Новости

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