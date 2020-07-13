Кишечная палочка на столичных пляжах: воду сегодня возьмут на исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Сегодня специалисты Госпродпотребслужбы будут брать новые пробы воды на пляжах. Результаты объявят в четверг-пятницу, а до этого времени следует воздержаться от водных процедур. Об этом сообщил киевский городской глава Виталий Кличко во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.
"На прошлой неделе на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги. Это значит, что купаться на них не рекомендуется. Но загорать, отдыхать на пляжах нельзя. Почему сложилась такая ситуация? Из-за сильных дождей, которые прошли в Киеве на прошлой неделе. В результате взятых проб в воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки", - проинформировал Кличко.
Он отметил, что обычно после сильных осадков во всех водоемах подобные показатели повышаются, и на их возвращение к нормативным нужно 3-4 дня.
"Новые пробы воды специалисты Госпродпотребслужбы будут уже сегодня. И в четверг-пятницу мы будем готовы сообщить всем, на каких пляжах купаться снова безопасно, а где пока следует воздержаться от водных процедур. Поэтому, если хочется на пляж, то пока только загорать, любоваться красотой Днепра и играть в волейбол", - добавил мэр.
Он также отметил, что сейчас делают обновленные пляжи со всем сервисом.
"Пляжный патруль следит за соблюдением правил. За тем, чтобы отдых был безопасным", - сказал Кличко.
Напомним, ранее на всех пляжах Киева вывесили желтые флаги, что означает, что купание не рекомендуется, поскольку в воде обнаружили превышенный индекс лактопозитивной кишечной палочки.