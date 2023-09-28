Кіровоградщина вночі зазнала атаки росіян "шахедами", є влучання - ОВА

Цитата

"Пережили надзвичайно складну ніч. Ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. Частину шахедів над областю знищено. Проте є й влучання", - написав Райкович у Telegram.

Деталі

Голова ОВА зазначив, що, "попередньо, обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури".

"На місці події – усі відповідні служби", - додав він.

Нагадаємо

У небі над Україною вночі знищили 34 з 44 ворожих "шахедів".