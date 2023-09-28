Кіровоградщина вночі зазнала атаки росіян "шахедами", є влучання - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Російські війська у ніч на 28 вересня атакували Кіровоградську область ударними дронами типу Shahed, є влучання, повідомив у четвер голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
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"Пережили надзвичайно складну ніч. Ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. Частину шахедів над областю знищено. Проте є й влучання", - написав Райкович у Telegram.
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Голова ОВА зазначив, що, "попередньо, обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури".
"На місці події – усі відповідні служби", - додав він.
Нагадаємо
У небі над Україною вночі знищили 34 з 44 ворожих "шахедів".