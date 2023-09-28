Кировоградская область ночью подверглась атаке россиян "шахедами", есть попадания - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Российские войска в ночь на 28 сентября атаковали Кировоградскую область ударными дронами типа Shahed, есть попадания, сообщил в четверг глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
Цитата
"Пережили чрезвычайно сложную ночь. Вражеская дроновая атака не обошла Кировоградскую область. Часть шахедов над областью уничтожена. Однако есть и попадания", - написал Райкович в Telegram.
Детали
Глава ОВА отметил, что, "предварительно, обошлось без погибших, травмированных и повреждения гражданской инфраструктуры".
"На месте происшествия – все соответствующие службы", - добавил он.
Напомним
В небе над Украиной ночью уничтожили 34 из 44 вражеских "шахедов".