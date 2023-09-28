Кировоградская область ночью подверглась атаке россиян "шахедами", есть попадания - ОВА

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Киев • УНН

 • 280354 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Российские войска в ночь на 28 сентября атаковали Кировоградскую область ударными дронами типа Shahed, есть попадания, сообщил в четверг глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Цитата

"Пережили чрезвычайно сложную ночь. Вражеская дроновая атака не обошла Кировоградскую область. Часть шахедов над областью уничтожена. Однако есть и попадания", - написал Райкович в Telegram.

Детали

Глава ОВА отметил, что, "предварительно, обошлось без погибших, травмированных и повреждения гражданской инфраструктуры".

"На месте происшествия – все соответствующие службы", - добавил он.

Напомним

В небе над Украиной ночью уничтожили 34 из 44 вражеских "шахедов".

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