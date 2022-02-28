Кіпр закриває повітряний простір для російських літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Кіпр закриває повітряний простір для російських літаків. Про це повідомив міністр транспорту Кіпру Янніс Карусос у Twitter, передає УНН.
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Він повідомив, що NOTAM почав діяти з опівночі 28 лютого для закриття повітряного простору для літаків Росії.
Карусос наголосив, що Кіпр закрив небо для російських літаків відповідно до рішення ЄС, адже раніше пристав на такі умови.
Нагадаємо
Євросоюз повністю закриває повітряний простір для російських літаків.
Εκδόθηκε ΝΟΤΑΜ με ισχύ από τα μεσάνυχτα, ώστε να εφαρμοστεί το κλείσιμο του εναέριου χώρου για τα ρωσικά αεροσκάφη σύμφωνα με την σχετική απόφαση της ΕΕ. Νωρίτερα, δόθηκε η συγκατάθεση μας, με επιφύλαξη, για το κλείσιμο του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. #ukraine #eu— Yiannis Karousos (@yianniskarousos) February 27, 2022