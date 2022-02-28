Кипр закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Детали

Он сообщил, что NOTAM начал действовать с полуночи 28 февраля для закрытия воздушного пространства для самолетов России.

Карусос подчеркнул, что Кипр закрыл небо для российских самолетов в соответствии с решением ЕС, ведь ранее пристал на такие условия.

Напомним

Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для российских самолетов.

Εκδόθηκε ΝΟΤΑΜ με ισχύ από τα μεσάνυχτα, ώστε να εφαρμοστεί το κλείσιμο του εναέριου χώρου για τα ρωσικά αεροσκάφη σύμφωνα με την σχετική απόφαση της ΕΕ. Νωρίτερα, δόθηκε η συγκατάθεση μας, με επιφύλαξη, για το κλείσιμο του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου.#Ukraine#eu