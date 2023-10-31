Кіпер розповів про відновлення Одещини після нищівних атак рф
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Одещині триває процес відбудови майна, пошкодженого внаслідок атак рф. Відбудова приватного та державного майна здійснюється коштом бюджету, а також шляхом залучення міжнародних інвесторів. Про це в ефірі «Перший міський. Одеса» розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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«Так, до прикладу, на сьогодні ми замінили близько 5 тис. вікон у приватних будинках. До нас звернулися міжнародні інвестори, сказали, що у них є 5 тис. вікон – ми залучили наших робочих, і встановили їх.
В університетах вищої освіти також були пошкоджені вікна. Поки ми готували освітні заклади до Першого вересня, міжнародні фонди закрили питання по приватному сектору. До слова нагадаю, що у Політехнічному університеті було пошкоджено близько 1700 вікон. На сьогодні майже всі вікна замінені.
Також, ремонт Преображенського Собору здійснювався коштом інвесторів. Ремонт банку по вулиці Канатній - також, за що я їм дуже вдячний. Бо не завжди у нас може вистачати ресурсу. І тоді міжнародні компанії включаються, залучають заводи, оплачують послуги з доставки матеріалів», - сказав він.
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Процес відбудови знищеного ворогом майна проходить не без участі самих українців, додав Кіпер.
«Є багато людей, які кажуть - ми можемо самі, ще й іншим допоможемо. І я інколи дивуюся нашим громадянам, які щиро підходять до цього питання, розуміючи, що ми не можемо швидко закрити всі питання», - уточнив він.
Кіпер нагадав, що в Україні діє Реєстр пошкодженого та знищеного майна.
«Раджу всім подавати заявки до Реєстру. Це значно пришвидшить процес відбудови майна», - заявив він.
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