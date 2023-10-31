Кипер рассказал о восстановлении Одесской области после сокрушительных атак рф

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«Так, к примеру, на сегодня мы заменили около 5 тыс. окон в частных домах. К нам обратились международные инвесторы, сказали, что у них есть 5 тыс. окон – мы привлекли наших рабочих, и установили их.

В университетах высшего образования также были повреждены окна. Пока мы готовили образовательные учреждения к Первому сентября, международные фонды закрыли вопросы по частному сектору. К слову напомню, что в Политехническом университете было повреждено около 1700 окон. На сегодня почти все окна заменены.

Также, ремонт Преображенского Собора осуществлялся за счет инвесторов. Ремонт банка по улице Канатной - также, за что я им очень благодарен. Потому что не всегда у нас может хватать ресурса. И тогда международные компании включаются, привлекают заводы, оплачивают услуги по доставке материалов», - сказал он.

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Процесс восстановления уничтоженного врагом имущества проходит не без участия самих украинцев, добавил Кипер.

«Есть много людей, которые говорят - мы можем сами, еще и другим поможем. И я иногда удивляюсь нашим гражданам, которые искренне подходят к этому вопросу, понимая, что мы не можем быстро закрыть все вопросы», - уточнил он.

Кипер напомнил, что в Украине действует Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

«Советую всем подавать заявки в Реестр. Это значительно ускорит процесс восстановления имущества», - заявил он.

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