Кінець робочого тижня у Києві розпочався із заторів: де "тягнучка"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Станом на 8:15 п’ятниці, 17 вересня, на вулицях і проспектах Києва помітні ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
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Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Перемоги, Голосіївському, Повітрофлотському, Любомира Гузара, Степана Бандери, Леся Курбаса.
Окрім того, рух ускладнено вулицями Жилянською, Полярною, Богатирською, Борщагівською, Василя Липківського, Щусєва, Дорогожицькою, Юрія Іллєнка, Данила Щербаківського, Стеценка, Івана Виговського, Вишгородською, Семена Скляренка, бульварі Вацлава Гавела, вулиці Вадима Гетьмана.
На лівому березі рух ускладнений на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана, Визволителів, Романа Шухевича, Соборності та на вулицях Попудренка, Братиславській, Миропільській, Шолом-Алейхема, Курнатовського, Авіаконструктора Ігоря Сікорського.
Рух на мостах Північному і Дарницькому ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Метро та Південному можна проїхати вільно, а на мосту Патона рух ускладнено.
Доповнення
Сьогодні в Україну прийдуть дощі - із заходу, а вже у наступні кілька днів поширяться на іншу територію країни.