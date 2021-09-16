Синоптики дали дощовий прогноз на завтра: де очікувати опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Завтра в Україну прийдуть дощі - із заходу, а вже у наступні кілька днів поширяться на іншу територію країни, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, завтра у західних областях значні дощі, місцями грози, у Карпатах сильні дощі, температура вночі 11-16°, вдень 16-21°.
На решті території завтра переважно без опадів, лише у північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень дощ, місцями гроза; температура вночі 5-12°, вдень 20-25°, на півночі 15-20°.
18-19 вересня в Україні невеликі та помірні дощі, у суботу місцями значні дощі; температура вночі 7-14°, вдень 12-17°, у південних, місцями східних областях 18-23°, у понеділок на заході країни 8-13°.
Доповнення
На Київщині завтра вночі місцями, вдень повсюди дощ, подекуди гроза. Температура вночі 9-12°, вдень 17-20°.
Додамо
За даними Укргідрометцентру, зміну погоди провокує циклон, що йде з північного заходу зі своїми атмосферними фронтами - вони принесуть в Україну дощі, посилення вітру та зниження температури.