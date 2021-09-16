Синоптики дали дождливый прогноз на завтра: где ожидать осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Завтра в Украину придут дожди - с запада, а уже в последующие несколько дней распространятся на остальную территорию страны, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, завтра в западных областях значительные дожди, местами грозы, в Карпатах сильные дожди, температура ночью 11-16°, днем 16-21°.
На остальной территории завтра преимущественно без осадков, лишь в северных, Винницкой и Черкасской областях днем дождь, местами гроза; температура ночью 5-12°, днем 20-25°, на севере 15-20°.
18-19 сентября в Украине небольшие и умеренные дожди, в субботу местами значительные дожди; температура ночью 7-14°, днем 12-17°, в южных, местами восточных областях 18-23°, в понедельник на западе страны 8-13°.
Дополнение
В Киевской области завтра ночью местами, днем повсюду дождь, местами гроза. Температура ночью 9-12°, днем 17-20°.
Добавим
По данным Укргидрометцентра, изменение погоды провоцирует циклон, идущий с северо-запада со своими атмосферными фронтами - они принесут в Украину дожди, усиление ветра и понижение температуры.