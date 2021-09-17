Конец рабочей недели в Киеве начался с пробок: где "тянучка"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. По состоянию на 8:15 пятницы, 17 сентября, на улицах и проспектах Киева заметны осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Победы, Голосеевском, Воздухофлотском, Любомира Гузара, Степана Бандеры, Леся Курбаса.
Кроме того, движение затруднено улицами Жилянской, Полярной, Богатырской, Борщаговской, Василия Липковского, Щусева, Дорогожицкой, Юрия Ильенко, Данила Щербакивского, Стеценко, Ивана Выговского, Вышгородской, Семена Скляренко, бульваре Вацлава Гавела, улице Вадима Гетьмана.
На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Николая Бажана, Освободителей, Романа Шухевича, Соборности и на улицах Попудренко, Братиславской, Миропольской, Шолом-Алейхема, Курнатовского, Авиаконструктора Игоря Сикорского.
Движение на мостах Северном и Дарницком затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро и Южном можно проехать свободно, а на мосту Патона движение затруднено.
Дополнение
Сегодня в Украину придут дожди - с запада, а уже в последующие несколько дней распространятся на другую территорию страны.