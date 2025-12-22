Кінець епохи в ULA: Торі Бруно йде у відставку після 12 років керівництва
Торі Бруно залишив посаду головного виконавчого директора United Launch Alliance. Його відставка відбувається на тлі зростання конкуренції та переходу компанії до нової ракети Vulcan.
Головний виконавчий директор United Launch Alliance (ULA) – стратегічного союзу Boeing та Lockheed Martin – офіційно залишив свою посаду, відкривши шлях для масштабних змін у компанії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Торі Бруно, який очолював одного з ключових постачальників ракетних послуг для Пентагону та Amazon, пішов у відставку в критичний для галузі момент. Під його керівництвом компанія пройшла складний шлях оновлення флоту: від виведення з експлуатації легендарних ракет Delta та Atlas до розробки новітнього носія Vulcan.
Тимчасове керівництво та тиск конкуренції
Рада директорів оголосила, що обов’язки гендиректора тимчасово виконуватиме головний операційний директор Джон Елбон. Зміна лідера відбувається на тлі агресивної експансії SpaceX, яка продовжує відвойовувати частку ринку в ULA та готується до історичного IPO у 2026 році.
Його відхід залишає ULA у перехідний період, коли компанія намагається наростити частоту запусків, щоб конкурувати з Ілоном Маском та забезпечувати потреби американських військових
Головним завданням для майбутнього керівника стане виведення ракети Vulcan на стабільний графік польотів. Саме на цю ракету покладаються надії у забезпеченні національної безпеки США та реалізації амбітного супутникового проєкту Amazon.
