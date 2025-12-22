Кінець епохи в ULA: Торі Бруно йде у відставку після 12 років керівництва

$42.250.09
19:00 • 3548 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
16:37 • 10876 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 23762 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 18959 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 20524 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 21977 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 20627 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 20463 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17823 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13604 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Популярнi новини
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 32070 перегляди
Автомати поштою і "гроші в книзі": викрито міжрегіональний канал нелегальної торгівлі зброєюPhoto22 грудня, 13:00 • 6944 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів22 грудня, 13:13 • 17971 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 10506 перегляди
Буданов назвав головну невдачу України під час війни22 грудня, 14:37 • 10796 перегляди
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка17:50 • 3574 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 10530 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 35297 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 32777 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 34868 перегляди
Кінець епохи в ULA: Торі Бруно йде у відставку після 12 років керівництва

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Торі Бруно залишив посаду головного виконавчого директора United Launch Alliance. Його відставка відбувається на тлі зростання конкуренції та переходу компанії до нової ракети Vulcan.

Кінець епохи в ULA: Торі Бруно йде у відставку після 12 років керівництва

Головний виконавчий директор United Launch Alliance (ULA) – стратегічного союзу Boeing та Lockheed Martin – офіційно залишив свою посаду, відкривши шлях для масштабних змін у компанії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Торі Бруно, який очолював одного з ключових постачальників ракетних послуг для Пентагону та Amazon, пішов у відставку в критичний для галузі момент. Під його керівництвом компанія пройшла складний шлях оновлення флоту: від виведення з експлуатації легендарних ракет Delta та Atlas до розробки новітнього носія Vulcan.

Тимчасове керівництво та тиск конкуренції

Рада директорів оголосила, що обов’язки гендиректора тимчасово виконуватиме головний операційний директор Джон Елбон. Зміна лідера відбувається на тлі агресивної експансії SpaceX, яка продовжує відвойовувати частку ринку в ULA та готується до історичного IPO у 2026 році.

Його відхід залишає ULA у перехідний період, коли компанія намагається наростити частоту запусків, щоб конкурувати з Ілоном Маском та забезпечувати потреби американських військових 

– зазначають галузеві аналітики.

Головним завданням для майбутнього керівника стане виведення ракети Vulcan на стабільний графік польотів. Саме на цю ракету покладаються надії у забезпеченні національної безпеки США та реалізації амбітного супутникового проєкту Amazon.

Boeing збільшує відрив від Airbus завдяки рекордним замовленням на 777X на тлі проблем конкурента09.12.25, 21:25 • 7452 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології