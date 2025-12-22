Конец эпохи в ULA: Тори Бруно уходит в отставку после 12 лет руководства

$42.250.09
ukenru
19:00 • 3548 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
16:37 • 10876 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 23762 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 18959 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 20524 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 21977 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 20627 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 20463 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 17823 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13604 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 32070 просмотра
Автоматы по почте и "деньги в книге": разоблачен межрегиональный канал нелегальной торговли оружиемPhoto22 декабря, 13:00 • 6944 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов22 декабря, 13:13 • 17971 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 10506 просмотра
Буданов назвал главную неудачу Украины во время войны22 декабря, 14:37 • 10796 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 63424 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 85400 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 120013 просмотра
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка17:50 • 3566 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 10523 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 35293 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 32773 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 34864 просмотра
Конец эпохи в ULA: Тори Бруно уходит в отставку после 12 лет руководства

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Тори Бруно покинул пост главного исполнительного директора United Launch Alliance. Его отставка происходит на фоне растущей конкуренции и перехода компании к новой ракете Vulcan.

Конец эпохи в ULA: Тори Бруно уходит в отставку после 12 лет руководства

Главный исполнительный директор United Launch Alliance (ULA) – стратегического союза Boeing и Lockheed Martin – официально покинул свой пост, открыв путь для масштабных изменений в компании. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Торри Бруно, возглавлявший одного из ключевых поставщиков ракетных услуг для Пентагона и Amazon, ушел в отставку в критический для отрасли момент. Под его руководством компания прошла сложный путь обновления флота: от вывода из эксплуатации легендарных ракет Delta и Atlas до разработки новейшего носителя Vulcan.

Временное руководство и давление конкуренции

Совет директоров объявил, что обязанности гендиректора временно будет исполнять главный операционный директор Джон Элбон. Смена лидера происходит на фоне агрессивной экспансии SpaceX, которая продолжает отвоевывать долю рынка у ULA и готовится к историческому IPO в 2026 году.

Его уход оставляет ULA в переходном периоде, когда компания пытается нарастить частоту запусков, чтобы конкурировать с Илоном Маском и обеспечивать потребности американских военных 

– отмечают отраслевые аналитики.

Главной задачей для будущего руководителя станет вывод ракеты Vulcan на стабильный график полетов. Именно на эту ракету возлагаются надежды в обеспечении национальной безопасности США и реализации амбициозного спутникового проекта Amazon.

Boeing увеличивает отрыв от Airbus благодаря рекордным заказам на 777X на фоне проблем конкурента09.12.25, 21:25 • 7452 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии