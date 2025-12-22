Конец эпохи в ULA: Тори Бруно уходит в отставку после 12 лет руководства
Киев • УНН
Тори Бруно покинул пост главного исполнительного директора United Launch Alliance. Его отставка происходит на фоне растущей конкуренции и перехода компании к новой ракете Vulcan.
Главный исполнительный директор United Launch Alliance (ULA) – стратегического союза Boeing и Lockheed Martin – официально покинул свой пост, открыв путь для масштабных изменений в компании. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Торри Бруно, возглавлявший одного из ключевых поставщиков ракетных услуг для Пентагона и Amazon, ушел в отставку в критический для отрасли момент. Под его руководством компания прошла сложный путь обновления флота: от вывода из эксплуатации легендарных ракет Delta и Atlas до разработки новейшего носителя Vulcan.
Временное руководство и давление конкуренции
Совет директоров объявил, что обязанности гендиректора временно будет исполнять главный операционный директор Джон Элбон. Смена лидера происходит на фоне агрессивной экспансии SpaceX, которая продолжает отвоевывать долю рынка у ULA и готовится к историческому IPO в 2026 году.
Его уход оставляет ULA в переходном периоде, когда компания пытается нарастить частоту запусков, чтобы конкурировать с Илоном Маском и обеспечивать потребности американских военных
Главной задачей для будущего руководителя станет вывод ракеты Vulcan на стабильный график полетов. Именно на эту ракету возлагаются надежды в обеспечении национальной безопасности США и реализации амбициозного спутникового проекта Amazon.
