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Кім Чен Ин прибув до Ханоя для зустрічі з Трампом

Кім Чен Ин прибув до Ханоя для зустрічі з Трампом

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин у вівторок прибув до Ханоя, де у нього 27-28 лютого відбудеться зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє кореспондент ТАСС із прес-центру саміту КНДР - США у в'єтнамській столиці, передає УНН.

Як передає видання, Кім Чен Ин зупинився в готелі Melia Hanoi, який розташований в центрі міста. До готелю прибув його кортеж, що складається з понад ніж 10 автомобілів.

Раніше повідомлялось, що Президент США Дональд Трамп відправився в столицю В’єтнаму Ханой на переговори з головою Держради КНДР Кім Чен Ином.

Як повідомляв УНН, США і КНДР можуть домовитися в Ханої про завершення Корейської війни.

Нагадаємо, деякі помічники президента США Дональда Трампа в приватному порядку висловлюють побоювання з приводу того, що глава держави може відчути тиск і піти на серйозні поступки під час зустрічі тет-а-тет з лідером КНДР Кім Чен Ином.

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