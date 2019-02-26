Кім Чен Ин прибув до Ханоя для зустрічі з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин у вівторок прибув до Ханоя, де у нього 27-28 лютого відбудеться зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє кореспондент ТАСС із прес-центру саміту КНДР - США у в'єтнамській столиці, передає УНН.
Як передає видання, Кім Чен Ин зупинився в готелі Melia Hanoi, який розташований в центрі міста. До готелю прибув його кортеж, що складається з понад ніж 10 автомобілів.
Раніше повідомлялось, що Президент США Дональд Трамп відправився в столицю В’єтнаму Ханой на переговори з головою Держради КНДР Кім Чен Ином.
Як повідомляв УНН, США і КНДР можуть домовитися в Ханої про завершення Корейської війни.
Нагадаємо, деякі помічники президента США Дональда Трампа в приватному порядку висловлюють побоювання з приводу того, що глава держави може відчути тиск і піти на серйозні поступки під час зустрічі тет-а-тет з лідером КНДР Кім Чен Ином.