Трамп вилетів в Ханой на переговори з Кім Чен Ином

Літак американського лідера вилетів з авіабази Ендрюс під Вашингтоном. Як повідомив прес-пул Білого дому, Трамп перед вильотом не став спілкуватися з журналістами. Разом з президентом в літак сіли прес-секретар Білого дому Сара Сандерс і виконуючий обов'язки керівника апарату Білого дому Мік Малвені - інші учасники американської делегації до цього моменту вже перебували на борту.

У в'єтнамську столицю американський лідер повинен прибути у вівторок ввечері. По дорозі повітряне судно здійснить посадку для дозаправки, при цьому конкретне місце зупинки не повідомляється.

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Після вильоту Трампа в Ханой в Сполучених Штатах склалася рідкісна ситуація, коли на території країни відсутні одночасно і президент, і віце-президент: зазвичай їх робочий графік намагаються вибудувати таким чином, щоб уникнути подібної накладки. Однак цього разу вона все ж сталася, оскільки Майкл Пенс ще вночі вирушив з візитом до Колумбії і повернеться до Вашингтона лише близько 19:00 за місцевим часом (02:00 Київ, вівторок). Поки президент і віце-президент відсутні, найбільш високопосадовцем на території країни залишиться, принаймні на кілька годин, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі - третій в американській політичній ієрархії людина, до якого повинні перейти функції глави держави, якщо і з Трампом, або з Пенсом що-небудь трапиться.

Нагадаємо, деякі помічники президента США Дональда Трампа в приватному порядку висловлюють побоювання з приводу того, що глава держави може відчути тиск і піти на серйозні поступки під час зустрічі тет-а-тет з лідером КНДР Кім Чен Ином.

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