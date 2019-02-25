Трамп вылетел в Ханой на переговоры с Ким Чен Ыном

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 22069 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 44258 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120402 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123100 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124525 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122544 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154842 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117341 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141284 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трамп вылетел в Ханой на переговоры с Ким Чен Ыном

Трамп вылетел в Ханой на переговоры с Ким Чен Ыном

Киев  •  УНН

 • 10567 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп отправился в столицу Вьетнама Ханой на переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Трансляцию вылета в понедельник вели американские новостные телекомпании, передает УНН.

Самолет американского лидера вылетел с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном. Как сообщил пресс-пул Белого дома, Трамп перед вылетом не стал общаться с журналистами. Вместе с президентом в самолет сели пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвени - другие участники американской делегации к этому моменту уже находились на борту.

В вьетнамскую столицу американский лидер должен прибыть во вторник вечером. По дороге воздушное судно совершит посадку для дозаправки, при этом конкретное место остановки не сообщается.

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После вылета Трампа в Ханой в Соединенных Штатах сложилась редкая ситуация, когда на территории страны отсутствуют одновременно и президент, и вице-президент: обычно их рабочий график пытаются выстроить таким образом, чтобы избежать подобной накладки. Однако на этот раз она все же произошла, поскольку Майкл Пенс еще ночью отправился с визитом в Колумбии и вернется в Вашингтон только около 19:00 по местному времени (02:00 Киев, вторник). Пока президент и вице-президент отсутствуют, наиболее высокопоставленным на территории страны останется, по крайней мере на несколько часов, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси - третий в американской политической иерархии человек, к которому должны перейти функции главы государства, если и с Трампом, и с Пенсом что-нибудь случится.

Напомним, некоторые помощники президента США Дональда Трампа в частном порядке выражают опасения по поводу того, что глава государства может почувствовать давление и пойти на серьезные уступки во время встречи тет-а-тет с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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