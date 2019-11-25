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Кім Чен Ин перевірив боєготовність гарнізону острова в Жовтому морі

Кім Чен Ин перевірив боєготовність гарнізону острова в Жовтому морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Голова Держради КНДР Кім Чен Ин перевірив боєготовність військового гарнізону острова Чхангріндо, розташованого в Жовтому морі недалеко від південнокорейського острова Пеннендо. Про це повідомило в понеділок Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), передає УНН.

Відзначається, що лідер КНДР оглянув одну з позицій берегової артилерії, а потім, піднявшись на спостережний пункт, віддав розпорядження провести показові стрільби з гвинтівок. “Воїни берегової артилерійської роти демонстративно показали шановному вищому керівникові мистецтво стрільби, відшліфоване в мирний час, і порадували його”, — підкреслило агентство.

Як зазначає ЦТАК, глава Народної Республіки доручив “наполегливо вести боротьбу за виробництво і постачання воїнам м’яса, яєць, продуктів морського промислу, грибів та овочів, відповідно до встановлених для них норм харчування”.

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“Шановний вищий керівник, оглядаючи казарми, детально ознайомився з санітарно-гігієнічними засобами, якими забезпечуються воїни”, — повідомило видання. За даними агентства, Кім Чен Ин також попросив детально розповісти йому про кількість і якість продукції, що поставляється солдатам питної води і про те, як забезпечується опалення казарми.

Відзначається, що за підсумками візиту Кім Чен Ин вручив на пам’ять гарнізону острова Чхангріндо бінокль, автомат і кулемет, а також сфотографувався на пам’ять з військовослужбовцями. В інспекційній поїздці лідера КНДР супроводжував начальник Генштабу Корейської народної армії Пак Чен Чхон.

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Нагадаємо, Трамп закликав Кім Чен Ина якомога швидше укласти угоду з США.

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