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Ким Чен Ын проверил боеготовность гарнизона острова в Желтом море

Ким Чен Ын проверил боеготовность гарнизона острова в Желтом море

Киев  •  УНН

 • 9727 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын проверил боеготовность военного гарнизона острова Чхангриндо, расположенного в Желтом море недалеко от южнокорейского острова Пэннендо. Об этом сообщил в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает УНН.

Отмечается, что лидер КНДР осмотрел одну из позиций береговой артиллерии, а затем, поднявшись на наблюдательный пункт, отдал распоряжение провести показательные стрельбы из винтовок. “Воины береговой артиллерийской роты демонстративно показали уважаемому высшему руководителю искусство стрельбы, отшлифованное в мирное время, и порадовали его”, — подчеркнул агентство.

Как отмечает ЦТАК, глава Народной Республики поручил “настойчиво вести борьбу за производство и поставки воинам мяса, яиц, продуктов морского промысла, грибов и овощей, в соответствии с установленными для них норм питания”.

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“Уважаемый высший руководитель, осматривая казармы, детально ознакомился с санитарно-гигиеническими средствами, которыми обеспечиваются воины”, — сообщило издание. По данным агентства, Ким Чен Ын также попросил подробно рассказать ему о количестве и качестве поставляемой продукции солдатам питьевой воды и о том, как обеспечивается отопления казармы.

Отмечается, что по итогам визита Ким Чен Ын вручил на память гарнизона острова Чхангриндо бинокль, автомат и пулемет, а также сфотографировался на память с военнослужащими. В инспекционной поездке лидера КНДР сопровождал начальник Генштаба Корейской народной армии Пак Чен Чхон.

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Напомним, Трамп призвал Ким Чен Ына как можно скорее заключить соглашение с США.

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