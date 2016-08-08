Кількість жертв вибуху в лікарні Пакистану зросла до 52 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Щонайменше 52 людей, включаючи адвокатів і представників ЗМІ, були вбиті і десятки отримали поранення в результаті підриву терориста-смертника в цивільній лікарні в південно-західному місті Кветта в понеділок вранці, повідомляє Dunya News, передає УНН.
Невдовзі після вибуху до лікарні прибули співробітники служби безпеки і оточилм місце вибуху.
Згідно представників команди з розмінування, для атаки було використано вісім-дев'ять кілограмів вибухівки.
Постраждалі особи були негайно доставлені в інші довколишні лікарні
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 30 загиблих в результаті вибуху в лікарні Пакистану.