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15 марта, 19:03 • 116080 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169449 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139691 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132020 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113712 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105979 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101820 просмотра

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Количество жертв взрыва в больнице Пакистана возросло до 52 человек

Количество жертв взрыва в больнице Пакистана возросло до 52 человек

Киев • УНН

 • 6739 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. По меньшей мере 52 человека, включая адвокатов и представителей СМИ, были убиты и десятки получили ранения в результате подрыва террориста-смертника в гражданской больнице в юго-западном городе Кветта в понедельник утром, сообщает Dunya News, передает УНН.

Вскоре после взрыва в больницу прибыли сотрудники службы безопасности и окружили место взрыва.

Согласно данным представителей команды по разминированию, для атаки было использовано восемь-девять килограммов взрывчатки.

Пострадавшие лица были немедленно доставлены в другие близлежащие больницы.

Напомним, ранее сообщалось о 30 погибших в результате взрыва в больнице Пакистана.

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