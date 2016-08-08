Количество жертв взрыва в больнице Пакистана возросло до 52 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. По меньшей мере 52 человека, включая адвокатов и представителей СМИ, были убиты и десятки получили ранения в результате подрыва террориста-смертника в гражданской больнице в юго-западном городе Кветта в понедельник утром, сообщает Dunya News, передает УНН.
Вскоре после взрыва в больницу прибыли сотрудники службы безопасности и окружили место взрыва.
Согласно данным представителей команды по разминированию, для атаки было использовано восемь-девять килограммов взрывчатки.
Пострадавшие лица были немедленно доставлены в другие близлежащие больницы.
Напомним, ранее сообщалось о 30 погибших в результате взрыва в больнице Пакистана.