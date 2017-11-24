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Кількість жертв в результаті вибуху в єгипетській мечеті зросла до 155 осіб

Кількість жертв в результаті вибуху в єгипетській мечеті зросла до 155 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Щонайменше 155 людей було вбито і 120 поранено в п'ятницю після атаки на мечеть на Синайському півострові в Єгипті, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.

За інформацією державного інформаційного агентства, зловмисники спочатку підірвали бомбу, встановлену навколо мечеті, після чого відкрили вогонь, повідомляє видання.

Напад стався приблизно в 40 кілометрах на захід від провінції Ель-Аріш в мечеті Аль-Рауда під час повних молитов.

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Серед постраждалих, окрім цивільних осіб, було чимало новобранців збройних сил, які моляться в мечеті. Повідомляється, що принаймні 30 карет швидкої допомоги з пораненими направились з місця інциденту до місцевої лікарні.

Президент Абдель Фаттах ель-Сісі скликав нараду з питань надзвичайної безпеки; уряд Єгипту оголосив триденну жалобу.

Нагадаємо, в мечеті на Синайському півострові в Єгипті стався вибух.

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