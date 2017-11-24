Число жертв в результате взрыва в египетской мечети возросло до 155 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. По меньшей мере 155 человек были убиты и 120 ранены в пятницу после атаки на мечеть на Синайском полуострове в Египте, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.
По информации государственного информационного агентства, злоумышленники сначала взорвали бомбу, установленную вокруг мечети, после чего открыли огонь, сообщает издание.
Нападение произошло примерно в 40 километрах к западу от провинции Эль-Ариш в мечети Аль-Рауда при полных молитв.
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Среди пострадавших, кроме гражданских лиц, было немало новобранцев вооруженных сил, которые молятся в мечети.
Сообщается, что по крайней мере 30 карет скорой помощи с ранеными направились с места инцидента в местную больницу.
Президент Абдель Фаттах эль-Сиси созвал совещание по вопросам чрезвычайной безопасности; правительство Египта объявил трехдневный траур.
Напомним, в мечети на Синайском полуострове в Египте произошел взрыв.