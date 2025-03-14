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Кількість жертв стрілянини в Колумбайні зросла до 14 через чверть століття - NYT

Київ • УНН

 • 13797 перегляди

Смерть Енн Марі Гоггальтер, яка була паралізована під час стрілянини в Колумбайні у 1999 році, визнали вбивством. Кількість загиблих зросла до 14, через ускладнення від поранень.

Кількість жертв стрілянини в Колумбайні зросла до 14 через чверть століття - NYT

Понад чверть століття кількість загиблих у масовій стрілянині в середній школі Колумбайн у США становила 13 жертв. Але тепер до списку додано ще одне ім’я: Енн Марі Гоггальтер, яка на той час була студенткою і була паралізована від талії вниз в результаті стрілянини. Її смерть 16 лютого була офіційно класифікована коронером у Колорадо як вбивство, що довело кількість жертв до 14, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

У 13-сторінковому звіті про розтин д-р Доун Б. Голмс, судово-медичний лікар із відділу коронера округу Джефферсон, пов’язав смерть пані Гоггальтер із травмами, які вона отримала, коли була 17-річною школяркою.

"Ускладнення параплегії внаслідок двох (2) вогнепальних поранень є суттєвим фактором, що сприяв", - написав доктор Голмс.

У звіті, отриманому в четвер The New York Times, говориться, що пані Гоггальтер померла від сепсису, реакції імунітету на інфекцію.

Дванадцять учнів і вчитель були вбиті, коли двоє озброєних до зубів учнів відкрили стрілянину в школі в Літтлтоні у штаті Колорадо 20 квітня 1999 року, перш ніж покінчити з собою. На той час це була найбільш смертоносна стрілянина в школі в історії США. Ще 21 людина отримала поранення.

Пані Гоггальтер обідала з друзями, коли почалася стрілянина. Їй двічі вистрілили в груди та спину. Попри те, що протягом усього життя вона відчувала медичні проблеми внаслідок своїх травм і змушена була користуватися інвалідним візком, пані Гоггальтер зберігала свою незалежність і часто говорила про насильство із застосуванням зброї, пише видання.

Її брат Натан, який навчався на першому курсі у Колумбайн під час стрілянини, але не постраждав, сказав у четвер, що немає сенсу зараховувати його сестру до інших людей, які були вбиті того дня.

"Вона отримала додаткові 26 років, - сказав пан Гоггальтер. - Вона була дуже незалежною, але це були непрості 26 років".

Офіцери поліції виявили тіло пані Гоггальтер у її будинку у Вестмінстері у штаті Колорадо 16 лютого під час перевірки соціального забезпечення.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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