Количество жертв стрельбы в Колумбайне возросло до 14 спустя четверть века - NYT

Более четверти века число погибших в массовой стрельбе в средней школе Колумбайн в США составляло 13 жертв. Но теперь в список добавлено еще одно имя: Энн Мари Хоххальтер, которая в то время была студенткой и была парализована от талии вниз в результате стрельбы. Ее смерть 16 февраля была официально классифицирована коронером в Колорадо как убийство, что довело число жертв до 14, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

В 13-страничном отчете о вскрытии д-р Доун Б. Холмс, судебно-медицинский врач из отдела коронера округа Джефферсон, связал смерть г-жи Хоххальтер с травмами, которые она получила, когда была 17-летней школьницей.

"Осложнения параплегии вследствие двух (2) огнестрельных ранений является существенным способствующим фактором", - написал доктор Холмс.

В отчете, полученном в четверг The New York Times, говорится, что г-жа Хоххальтер умерла от сепсиса, реакции иммунитета на инфекцию.

Двенадцать учеников и учитель были убиты, когда двое вооруженных до зубов учеников открыли стрельбу в школе в Литтлтоне в штате Колорадо 20 апреля 1999 года, прежде чем покончить с собой. На то время это была самая смертоносная стрельба в школе в истории США. Еще 21 человек получил ранения.

Г-жа Хоххальтер обедала с друзьями, когда началась стрельба. Ей дважды выстрелили в грудь и спину. Несмотря на то, что в течение всей жизни она испытывала медицинские проблемы вследствие своих травм и вынуждена была пользоваться инвалидной коляской, г-жа Хоххальтер сохраняла свою независимость и часто говорила о насилии с применением оружия, пишет издание.

Ее брат Натан, который учился на первом курсе в Колумбайн во время стрельбы, но не пострадал, сказал в четверг, что нет смысла причислять его сестру к другим людям, которые были убиты в тот день.

"Она получила дополнительные 26 лет, - сказал господин Хоххальтер. - Она была очень независимой, но это были непростые 26 лет".

Офицеры полиции обнаружили тело г-жи Хоххальтер в ее доме в Вестминстере в штате Колорадо 16 февраля во время проверки социального обеспечения.