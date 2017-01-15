Кількість жертв повені на півдні Таїланду зросла до 41 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У результаті сильної повені на півдні Таїланду з початку року вже загинула 41 людина. Про це з посиланням на заяву Департаменту із запобігання і подолання наслідків стихійних лих повідомляє The Nation, передає УНН.
Внаслідок довготривалої повені у 12 південних провінціях загинула 41 особа і ще двоє людей зникли безвісти.
Через затоплення постраждали 1,62 млн людей у 5613 селах із 119 районів.
Зазначається, що повені вже вщухли у районах Яла, Ранонг, Наратхіват, Паттані, Крабі та Чумпхон, тоді як райони Фатхалунг, Сонгкхла, Транг, Сураттхані, Накхонситхаммарат і Прачуапкхірікхан залишаються затопленими.