Кількість жертв повені на півдні Таїланду зросла до 41 особи

Внаслідок довготривалої повені у 12 південних провінціях загинула 41 особа і ще двоє людей зникли безвісти.

Через затоплення постраждали 1,62 млн людей у 5613 селах із 119 районів.

Зазначається, що повені вже вщухли у районах Яла, Ранонг, Наратхіват, Паттані, Крабі та Чумпхон, тоді як райони Фатхалунг, Сонгкхла, Транг, Сураттхані, Накхонситхаммарат і Прачуапкхірікхан залишаються затопленими.