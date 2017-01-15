Число жертв наводнения на юге Таиланда возросло до 41 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В результате сильного наводнения на юге Таиланда с начала года уже погиб 41 человек. Об этом со ссылкой на заявление Департамента по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает The Nation, передает УНН.
В результате длительного наводнения в 12 южных провинциях погиб 41 человек и еще два человека пропали без вести.
Из-за затопления пострадали 1,62 млн человек в 5613 селах из 119 районов.
Отмечается, что наводнения уже прекратились в районах Яла, Ранонг, Наратхиват, Паттани, Краби и Чумпхон, тогда как районы Фатхалунг, Сонгкхла, Транг, Сураттхани, Накхонситхаммарат и Прачуапкхирикхан остаются затопленными.