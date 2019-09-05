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Кількість жертв ДТП з бусом та вантажівкою на Прикарпатті зросла

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Ще один постраждалий внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса Mercedes Vito та автопоїзда у районі села Задністрянське на Прикарпатті помер у лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Так, кількість жертв ДТП, яка сталася 4 вересня, зросла до двох.

Один чоловік, пасажир мікроавтобуса, гр. 1999 р. н., від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди. Пасажир цього ж автомобіля, гр. 1989 р. н., який був госпіталізований в Івано-Франківську ОКЛ із діагнозом: "перелом кісток основи черепа, ЗЧМТ", помер о 19:00.

Ще троє людей були госпіталізовані.

Нагадаємо, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, яку керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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