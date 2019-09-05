Число жертв ДТП с бусом и грузовиком на Прикарпатье выросло

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 90731 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115319 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107061 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113653 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Еще один пострадавший в результате ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Vito и автопоезда в районе села Заднестрянское на Прикарпатье умер в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Так, количество жертв ДТП, которое произошло 4 сентября, выросло до двух.

Один человек, пассажир микроавтобуса, гр. 1999 р., от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Пассажир этого же автомобиля, гр. 1989 р., который был госпитализирован в Ивано-Франковскую ОКБ с диагнозом: "перелом костей основания черепа, ЗЧМТ", умер в 19:00.

Еще три человека были госпитализированы.

Напомним, по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которую управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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