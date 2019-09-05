Число жертв ДТП с бусом и грузовиком на Прикарпатье выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Еще один пострадавший в результате ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Vito и автопоезда в районе села Заднестрянское на Прикарпатье умер в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
Так, количество жертв ДТП, которое произошло 4 сентября, выросло до двух.
Один человек, пассажир микроавтобуса, гр. 1999 р., от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Пассажир этого же автомобиля, гр. 1989 р., который был госпитализирован в Ивано-Франковскую ОКБ с диагнозом: "перелом костей основания черепа, ЗЧМТ", умер в 19:00.
Еще три человека были госпитализированы.
Напомним, по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которую управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.