Кількість загиблих внаслідок теракту в Єрусалимі зросла до шести

ukenru
Ексклюзив
09:57 • 1882 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 7254 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 14918 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 20575 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 35233 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 58905 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 73533 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 79331 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 121619 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 103258 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
Популярнi новини
З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ8 вересня, 01:49 • 16631 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto05:30 • 19009 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 17748 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 18752 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo09:27 • 10020 перегляди
УНН Lite
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 18860 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 24826 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 29840 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 61795 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 118813 перегляди
Кількість загиблих внаслідок теракту в Єрусалимі зросла до шести

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Внаслідок стрілянини на перехресті Рамот у Єрусалимі загинуло шестеро осіб. Четверо померли на місці, ще двоє – у лікарнях.

Кількість загиблих внаслідок теракту в Єрусалимі зросла до шести

За даними медиків, кількість загиблих внаслідок стрілянини на перехресті Рамот у Єрусалимі зросла до шести осіб. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" спочатку констатувала смерть чотирьох постраждалих на місці події.

П’ята людина померла в лікарні "Шаарей Цедек", про смерть шостої людини оголосили в лікарні "Хадасса".

Нагадаємо

8 вересня в Єрусалимі сталася стрілянина по пасажирах автобуса, внаслідок чого 15 людей отримали поранення. Двох терористів нейтралізовано.

Ольга Розгон

Новини Світу
Єрусалим