Кількість загиблих внаслідок теракту в Єрусалимі зросла до шести
Київ • УНН
Внаслідок стрілянини на перехресті Рамот у Єрусалимі загинуло шестеро осіб. Четверо померли на місці, ще двоє – у лікарнях.
За даними медиків, кількість загиблих внаслідок стрілянини на перехресті Рамот у Єрусалимі зросла до шести осіб. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.
Деталі
Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" спочатку констатувала смерть чотирьох постраждалих на місці події.
П’ята людина померла в лікарні "Шаарей Цедек", про смерть шостої людини оголосили в лікарні "Хадасса".
Нагадаємо
8 вересня в Єрусалимі сталася стрілянина по пасажирах автобуса, внаслідок чого 15 людей отримали поранення. Двох терористів нейтралізовано.