Число погибших в результате теракта в Иерусалиме возросло до шести
Киев • УНН
В результате стрельбы на перекрестке Рамот в Иерусалиме погибли шесть человек. Четверо скончались на месте, еще двое – в больницах.
По данным медиков, число погибших в результате стрельбы на перекрестке Рамот в Иерусалиме возросло до шести человек. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" изначально констатировала смерть четырех пострадавших на месте происшествия.
Пятый человек скончался в больнице "Шаарей Цедек", о смерти шестого человека объявили в больнице "Хадасса".
Напомним
8 сентября в Иерусалиме произошла стрельба по пассажирам автобуса, в результате чего 15 человек получили ранения. Двое террористов нейтрализованы.