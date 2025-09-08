$41.220.13
Эксклюзив
09:57 • 1730 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 7098 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
06:26 • 14849 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 20521 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 35185 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 58873 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 73504 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 79326 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 121574 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 103209 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Число погибших в результате теракта в Иерусалиме возросло до шести

Киев • УНН

 • 148 просмотра

В результате стрельбы на перекрестке Рамот в Иерусалиме погибли шесть человек. Четверо скончались на месте, еще двое – в больницах.

Число погибших в результате теракта в Иерусалиме возросло до шести

По данным медиков, число погибших в результате стрельбы на перекрестке Рамот в Иерусалиме возросло до шести человек. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" изначально констатировала смерть четырех пострадавших на месте происшествия.

Пятый человек скончался в больнице "Шаарей Цедек", о смерти шестого человека объявили в больнице "Хадасса".

Напомним

8 сентября в Иерусалиме произошла стрельба по пассажирам автобуса, в результате чего 15 человек получили ранения. Двое террористов нейтрализованы.

Ольга Розгон

Новости Мира
