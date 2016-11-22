Кількість загиблих внаслідок аварії на залізниці в Індії сягнула 149 осіб

“Число загиблих в поїзді сполученням Індор-Патна після сходу з рейок в неділю в Канпурі зросло до 149. Із загальної кількості 149 смертельних випадків ідентифіковано 125 трупів. Ще 182 людини поранені, з них 64 — серйозно поранені”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, смертельна аварія на залізниці в Індії, коли поїзд зійшов з рейок, сталася у неділю. З рейок зійшло 14 вагонів.

Як повідомляв УНН, в понеділок кількість загиблих внаслідок аварії поїзда в Індії збільшилася до 146 осіб.