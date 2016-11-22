Количество погибших в результате аварии на железной дороге в Индии достигло 149 человек

"Количество погибших в поезде сообщением Индор-Патна после схода с рельсов в воскресенье в Канпуре возросло до 149. Из общего количества 149 смертельных случаев идентифицировали 125 трупов. Еще 182 человека ранены, из них 64 - серьезно ранены", - говорится в сообщении.

Напомним, смертельная авария на железной дороге в Индии, когда поезд сошел с рельсов, произошла в воскресенье. С рельсов сошли 14 вагонов.

Как сообщал УНН, в понедельник количество погибших в результате аварии поезда в Индии увеличилось до 146 человек.