Кількість загиблих внаслідок аварії на залізниці в Індії сягнула 146 осіб

Уряд закликав провести розслідування того, що послужило причиною аварії, пообіцявши покарати винних.

Аварія пасажирського поїзда сталася на півдорозі між містами Індор і Патна о 3:10 ранку в неділю.

За даними влади, у результаті аварії загинули щонайменше 146 людей. Лікарі сказали, що були ідентифіковані 116 жертв.

Близько 226 осіб отримали поранення, в тому числі 76 - серйозні травми, за даними місцевої поліції.