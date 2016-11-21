Кількість загиблих внаслідок аварії на залізниці в Індії сягнула 146 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Кількість загиблих внслідок аварії поїзда в Індії збільшилася до 146 осіб в понеділок після того, як рятувальники знашли нові тіла, використавши кран, щоб підняти останні уламки понівечених вагонів, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Уряд закликав провести розслідування того, що послужило причиною аварії, пообіцявши покарати винних.
Аварія пасажирського поїзда сталася на півдорозі між містами Індор і Патна о 3:10 ранку в неділю.
За даними влади, у результаті аварії загинули щонайменше 146 людей. Лікарі сказали, що були ідентифіковані 116 жертв.
Близько 226 осіб отримали поранення, в тому числі 76 - серйозні травми, за даними місцевої поліції.