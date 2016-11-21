Число погибших в результате аварии на железной дороге в Индии достигло 146 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Количество погибших в результате аварии поезда в Индии увеличилось до 146 человек в понедельник после того, как спасатели нашли новые тела, используя кран, чтобы поднять последние обломки искалеченных вагонов, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Правительство призвало провести расследование, что послужило причиной аварии, пообещав наказать виновных.
Авария пассажирского поезда произошла на полпути между городами Индор и Патна в 3:10 утра в воскресенье.
По данным властей, в результате аварии погибли по меньшей мере 146 человек. Врачи сказали, что были идентифицированы 116 жертв.
Около 226 человек получили ранения, в том числе 76 - серьезные травмы, по данным местной полиции.