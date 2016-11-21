Число погибших в результате аварии на железной дороге в Индии достигло 146 человек

Правительство призвало провести расследование, что послужило причиной аварии, пообещав наказать виновных.

Авария пассажирского поезда произошла на полпути между городами Индор и Патна в 3:10 утра в воскресенье.

По данным властей, в результате аварии погибли по меньшей мере 146 человек. Врачи сказали, что были идентифицированы 116 жертв.

Около 226 человек получили ранения, в том числе 76 - серьезные травмы, по данным местной полиции.