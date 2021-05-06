Кількість загиблих від COVID-19 удвічі більше, ніж зареєстровано офіційно - IHME
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Пандемія COVID-19 спричинила майже 6,9 мільйона смертей у всьому світі, що удвічі більше, ніж офіційно зафіксовано. Таку інформацію отримали згідно з підрахунками нового аналізу Інституту метрик та оцінки здоров'я (IHME) Університету Вашингтона, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Вчені заявляють, що смерть залишається незафіксованою, оскільки більшість країн реєструють лише випадки, що трапляються в лікарнях або пацієнтів із підтвердженою інфекцією.
Зафіксована смертність від COVID-19 пов’язана з рівнем тестування в країні, зазначила IHME.
“Якщо ви не будете проводити багато тестів ви, швидше за все, пропустите смертність від COVID”, — сказав Крістофер Мюррей, директор Інституту метрик та оцінки стану здоров’я.
IHME підрахував загальну кількість смертей від COVID-19 шляхом порівняння передбачуваних смертей від усіх причин на основі допандемічних тенденцій та фактичної кількості всіх смертей, спричинених під час пандемії.
У Сполучених Штатах, за результатами аналізу, смертність від COVID-19 становила понад 905 000. За офіційними даними американських Центрів з контролю та профілактики захворювань у середу було зафіксовано 575 491 смерть внаслідок коронавірусу.
Звіт включає лише смерть, спричинену безпосередньо вірусом, а не смерть, спричинену порушенням пандемії в системах охорони здоров’я та громадах.
Довідково
IHME — це незалежна організація з досліджень охорони здоров’я, яка забезпечує порівняльне вимірювання проблем зі здоров’ям у світі і в минулому цитувалась Білим домом, а її звіти уважно спостерігали представники органів охорони здоров’я.
Нагадаємо
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 155,820,246 людей. Кількість померлих зросла до 3,255,270.