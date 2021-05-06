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Количество погибших от COVID-19 вдвое больше, чем зафиксировано официально - IHME

Количество погибших от COVID-19 вдвое больше, чем зафиксировано официально - IHME

Киев  •  УНН

 • 27691 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Пандемия COVID-19 вызвала почти 6,9 миллиона смертей во всем мире, что вдвое больше, чем официально зафиксировано. Такую информацию получили согласно подсчетам нового анализа Института метрик и оценки здоровья (IHME) Университета Вашингтона, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ученые заявляют, что смерть остается незафиксированной, поскольку большинство стран регистрируют только случаи, которые случаются в больницах пациентов с подтвержденной инфекцией.

Зафиксирована смертность от COVID-19 связана с уровнем тестирования в стране, отметила IHME.

"Если вы не будете проводить много тестов вы, скорее всего, пропустите смертность от COVID", - сказал Кристофер Мюррей, директор Института метрик и оценки состояния здоровья.

IHME подсчитал общее количество смертей от COVID-19 путем сравнения предполагаемых смертей от всех причин на основе допандемичних тенденций и фактического количества всех смертей, вызванных во время пандемии.

В Соединенных Штатах, по результатам анализа, смертность от COVID-19 составляла более 905 000. По официальным данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний в среду было зафиксировано 575491 смерть в результате коронавируса.

Отчет включает только смерть, вызванную непосредственно вирусом, а не смерть, вызванную нарушением пандемии в системах здравоохранения и общинах.

Справка

IHME - это независимая организация по исследованиям здравоохранения, которая обеспечивает сравнительное измерение проблем со здоровьем в мире и в прошлом цитировалась Белым домом, а ее отчеты внимательно наблюдали представители органов здравоохранения.

Напомним

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 155,820,246 людей. Количество умерших возросло до 3,255,270.

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