Кількість загиблих при зсуві грунту на півночі Індії зросла до 13
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кількість жертв зсуву грунту, що стався в середу в північному індійському штаті Хімачал-Прадеш, зросла до 13 осіб. Про це повідомив у четвер директор місцевого управління з ліквідації наслідків стихійних лих Судеш Кумар Мохта, передає УНН.
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“Ще три тіла були виявлені на місці зсуву в районі Кіннаур штату Хімачал-Прадеш, де рано вранці в четвер відновилася пошуково-рятувальна операція, в результаті чого кількість загиблих збільшилася до 13”, — повідомив чиновник на станиці відомства в Twitter.
Деталі
Раніше в середу телеканал NDTV повідомляв про 11 загиблих і 30 зниклих безвісти.
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Нагадаємо
Зсув стався в середу вдень в районі Кіннаур в Хімачал-Прадеш, під завалом опинилися кілька автомобілів, автобус і вантажівка. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив про готовність центрального уряду надати допомогу місцевій владі.