Кількість загиблих при зсуві грунту на півночі Індії зросла до 13

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“Ще три тіла були виявлені на місці зсуву в районі Кіннаур штату Хімачал-Прадеш, де рано вранці в четвер відновилася пошуково-рятувальна операція, в результаті чого кількість загиблих збільшилася до 13”, — повідомив чиновник на станиці відомства в Twitter.

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Раніше в середу телеканал NDTV повідомляв про 11 загиблих і 30 зниклих безвісти.

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Нагадаємо

Зсув стався в середу вдень в районі Кіннаур в Хімачал-Прадеш, під завалом опинилися кілька автомобілів, автобус і вантажівка. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив про готовність центрального уряду надати допомогу місцевій владі.