Кількість загиблих через пожежу у покинутому будинку в Йоганнесбурзі зросла до 73 людей

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Кількість загиблих від пожежі у покинутому будинку в столиці ПАР Йоганнесбурзі зросла до 73, семеро жертв - діти, наймолодшому був 1 рік. Ще 55 людей отримали поранення. Пожежа спалахнула близько 1-ї години ночі в самому центрі ділового району Йоганнесбурга, повідомив речник Управління з надзвичайних ситуацій Роберт Муладзі.

Він додав, що кількість загиблих, ймовірно, зросте. Тіла, скоріш за все, перебувають у пастці всередині будівлі. За його словами, на ліквідацію пожежі пішло три години, і пожежникам знадобився час, щоб погасити всі п'ять поверхів.

За його словами, внутрішня частина будівлі була фактично "неформальним поселенням", всюди були "перешкоди", які ускладнили мешканцям втечу із полум'я і заважали аварійним бригадам, які намагалися працювати на місці події.

Мгсіні Цваку, представник місцевої влади, сказав, що є ознаки того, що люди запалювали свічки і багаття всередині будівлі, щоб зігрітися. Чиновники з'ясовують причину пожежі, але Цваку сказав, що дані вказують на те, що пожежа почалася зі свічки. Коли вогонь розгорівся, деякі мешканці опинилися в пастці за зачиненими дверима на виходах, і, як виявилось, належних пожежних евакуаційних виходів не було.

Після того, як пожежу загасили, дим все ще просочувався з вікон почорнілої будівлі. З деяких розбитих вікон звисали простирадла, ковдри та інші предмети, скручені в імпровізовані мотузки.

За словами представника місцевої влади, деякі люди, що жили в лабіринті халуп та інших імпровізованих споруд всередині будівлі, викидалися з вікон, рятуючись від вогню, і, можливо, загинули через це.

Свідки стверджують, що в будівлі могли проживати до 200 осіб, у тому числі в підвалі, який мав би використовуватися як автостоянка. За іншими оцінками, кількість мешканців може бути ще більшою.

Міська влада заявила, що трагедія торкнулася 141 сім'ї, але точно невідомо, скільки людей перебувало в будівлі, коли почалася пожежа. За словами чиновників, багато з тих, хто перебував всередині, були іноземцями.

Бригади рятувальників очікували, що знайдуть більше жертв, але процес пошуку ускладняється умовами всередині будинку.

Будівля, в якій трапилась пожежа, як повідомляється, належала місту Йоганнесбург і вважається об'єктом спадщини, але не контролюється місцевою владою.

Додамо

Йоганнесбург вважається найбагатшим містом Африки, але його центр здебільше занедбаний. Старі та зруйновані будівлі є звичайним явищем, і люди, які відчайдушно шукають собі житло, часто заселяють їх. Міська влада називає такі будівлі "захопленими".

Виступаючи на місці події, комісар поліції провінції Гаутенг, генерал-лейтенант Еліас Мавела сказав, що поліції відомо про приблизно 700 будівель в центрі Йоганнесбурга, які були занедбані і покинуті їхніми офіційними власниками. Він закликав міську владу діяти.

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