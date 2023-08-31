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Количество погибших при пожаре в заброшенном доме в Йоханнесбурге возросло до 73 человек

Количество погибших при пожаре в заброшенном доме в Йоханнесбурге возросло до 73 человек

Киев • УНН

 • 569192 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Ночной пожар в полуразрушенной пятиэтажке в столице Южно-Африканской Республики, которую занимали бездомные и сквотеры, унес жизни по меньшей мере 73 человек, сообщают AP, пишет УНН.

Детали

Количество погибших от пожара в заброшенном доме в столице ЮАР Йоханнесбурге возросло до 73, семь жертв - дети, самому младшему был 1 год. Еще 55 человек получили ранения. Пожар вспыхнул около 1 часа ночи в самом центре делового района Йоханнесбурга, сообщил представитель Управления по чрезвычайным ситуациям Роберт Муладзи.

Он добавил, что количество погибших, вероятно, возрастет. Тела, скорее всего, находятся в ловушке внутри здания. По его словам, на ликвидацию пожара ушло три часа, и пожарным понадобилось время, чтобы погасить все пять этажей.

По его словам, внутренняя часть здания была фактически "неформальным поселением", повсюду были "препятствия", которые затруднили жильцам побег из пламени и мешали аварийным бригадам, которые пытались работать на месте происшествия.

Мгсини Цваку, представитель местных властей, сказал, что есть признаки того, что люди зажигали свечи и костры внутри здания, чтобы согреться. Чиновники выясняют причину пожара, но Цваку сказал, что данные указывают на то, что пожар начался со свечи. Когда огонь разгорелся, некоторые жильцы оказались в ловушке за закрытыми дверями на выходах, и, как оказалось, надлежащих пожарных эвакуационных выходов не было.

После того, как пожар потушили, дым все еще просачивался из окон почерневшего здания. Из некоторых разбитых окон свисали простыни, одеяла и другие предметы, скрученные в импровизированные веревки.

По словам представителя местных властей, некоторые люди, жившие в лабиринте лачуг и других импровизированных сооружений внутри здания, выбрасывались из окон, спасаясь от огня, и, возможно, погибли из-за этого.

Свидетели утверждают, что в здании могли проживать до 200 человек, в том числе в подвале, который должен был бы использоваться как автостоянка. По другим оценкам, количество жильцов может быть еще больше.

Городские власти заявили, что трагедия затронула 141 семью, но точно неизвестно, сколько людей находилось в здании, когда начался пожар. По словам чиновников, многие из тех, кто находился внутри, были иностранцами.

Бригады спасателей ожидали, что найдут больше жертв, но процесс поиска осложняется условиями внутри дома.
Здание, в котором случился пожар, как сообщается, принадлежало городу Йоханнесбург и считается объектом наследия, но не контролируется местными властями.

Добавим

Йоханнесбург считается самым богатым городом Африки, но его центр в основном заброшен. Старые и разрушенные здания являются обычным явлением, и люди, которые отчаянно ищут себе жилье, часто заселяют их. Городские власти называют такие здания "захваченными".

Выступая на месте происшествия, комиссар полиции провинции Гаутенг, генерал-лейтенант Элиас Мавела сказал, что полиции известно о примерно 700 зданиях в центре Йоханнесбурга, которые были заброшены и покинуты их официальными владельцами. Он призвал городские власти действовать.

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